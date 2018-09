Stații de așteptare moderne în Ungheni. Când, unde și cum vor arăta?

Ce s-a schimbat după un an?

Viceprimarul de Ungheni, Eduard Balan, a recunoscut că totul a rămas pe vechi. Dânsul s-a arătat nedumerit de atitudinea și reacțiile cetățenilor.

”Nu a venit nici o propunere, chiar dacă am anunțat oamenii că așteptăm de la ei idei, chiar dacă am insistat asupra subiectului respectiv”, a spus oficialul, după care a precizat: ”Faptul că am anunțat inițierea proiectului respectiv nu a însemnat o demarare a acestuia, căci nu au fost prevăzute surse financiare în buget. Vom planifica bani pentru reamenajarea stațiilor de așteptare în bugetul pentru anul 2019”.

Nimeni, la ora actuală, nu poate spune cu exactitate câte stații de așteptate sunt în Ungheni. ”Nu avem o bază de date în acest sens”, a recunoscut arhitectul-șef al orașului, Vlad Savin. Potrivit dânsului, majoritatea stațiilor existente au fost formate de la sine, de-a lungul anilor. Sunt, mai degrabă, locuri unde oamenii, din obișnuință, așteaptă transportul. Aproape niciunul dintre aceste locuri nu este amenajat.

Se pare că șoferii de microbuze sunt obișnuiți să oprească acolo unde solicită pasagerul. Reporterul de la Expresul, fiind în unul dintre microbuzele de pe ruta nr. 2, am tot auzit: ”Vă rog opriți la magazin”, ”Opriți la intersecție”, ”Opriți la fântână” etc.

”Este corect așa, ca microbuzul să să oprească la fiecare pas?”, l-au întrebat pe șofer. ”Încearcă să nu te oprești”, a urmat răspunsul. După o pauză, conducătorul auto a explicat că e nevoit să oprească la fiecare stâlp, căci în caz contrar nu va reuși să adune numărul necesar de pasageri și, implicit, va suferi pierderi. ”Ce să facem dacă oamenii nu au deprinderea de a se aduna într-un singur loc? Ei stau de-a lungul drumului și nu vor face un pas în plus pentru a ajunge la microbuz. Iată așa mă opresc la fiecare”, spune. În plus, nu există stații amenajate, ca să poți să-i deprinzi pe oameni să aștepte microbuzul în unul și același loc.

Pe strada Bogdan Petriceicu-Hasdeu stă o doamnă ce așteaptă microbuzul. Stă lângă un copac, iar în preajmă – nici urmă de stație. ”Nu știu dacă e corect sau nu să aștept aici”, spune Maria Sîrbu, apoi, pentru a se dezvinovăți parcă, adaugă: ”Aici deja e bătătorită calea și mulți așteaptă, înseamnă că aici trebuie amenajată stația”.

Viceprimarul Eduard Balan susține că urmează să fie făcută o analiză minuțioasă, să fie stabilite cu exactitate locurile unde vor fi amenajate, ulterior, stațiile de așteptare.

Așa va arăta o stație cu unitate comercială / Sursa:Expresul

Se planifică, potrivit lui, să fie stabilite locurile pentru 94 de stații de așteptare. Este adevărat, în 28 de locuri vor fi instalate doar indicatoare, ca oamenii să știe unde trebuie să aștepte transportul urban de pasageri. Alte 31 de stații de așteptare vor avea doar câte un acoperiș și o bancă instalată. Astfel de stații deja au apărut în Ungheni. Sunt trei la număr și toate trei, în cartierul Ungheni-Deal. Vor fi construite zece stații cu câte un punct comercial, iar 22 – cu panouri publicitare și informat

Schițele pentru aceste stații au fost elaborate deja, dar nu au fost identificați agenții economici, care ar dori să le construiască și să le gestioneze.

Deocamdată, nu se știe cât ar putea costa construirea unei stații de așteptare. Orașul Ungheni are o lungime de 12 kilometri. Pe străzile urbei circulă, în prezent, peste 20 de microbuze, pe șase rute.

Așa va arăta o stație simplă la Ungheni / Sursa:Expresul

Acest articol este produs în cadrul Proiectului ”Vocea cartierului tău”, realizat de ziarul ”Expresul” în cadrul programului ”Încurajarea tinerilor să devină cetățeni activi”, implementat de IREX Europe și AO ”Centrul Media pentru Tineri”, finanțat de Uniunea Europeană. Opiniile exprimate în acest reportaj nu reflectă neapărat punctele de vedere ale Uniunii Europene.