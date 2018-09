Un irlandez a donat unui aeroport cea mai mare colecție de aeromodele din lume

Michael Kelly (67 de ani) a petrecut mai mult de jumătate de secol adunând machete de aeronave.

"Iubeam zgomotul făcut de avioanele care treceau pe deasupra locuinţei mele din Limerick şi eram foarte curios", a spus Kelly după ce a inaugurat noua galerie din cadrul aeroportului care îi adăposteşte acum colecţia.

"Când am mers la prima împărtăşanie, i-am rugat pe mama şi pe tata să mă ducă la aeroportul Shannon. Aşa am putut vedea frumoasele avioane, iar din ziua aceea am fost vrăjit", a adăugat colecţionarul.

Deşi i-ar fi plăcut să devină pilot, colecţionarul a avut totuşi şansa să călătorească prin lume în căutarea de aeromodele unicat. Niciunul dintre cele 2.300 de aeromodele nu este fabricat în Irlanda.

Potrivit unui prieten de-al său, Kelly a cheltuit 10.000 de euro anual pentru a-şi realiza colecţia.

Piesa favorită a colecţionarului irlandez este macheta unui Boeing KC Tanker, una dintre cele doar zece existente în lume.

Kelly spune că sunt colecţionari din alte colţuri ale lumii care "ar face orice'' să intre în posesia machetelor sale. Cu toate acestea, irlandezul a ales să o doneze aproape de casă.

"Cred că este dovada efortului său din ultimii 60 de ani şi suntem încântaţi că ne-a încredinţat-o pentru a avea grijă de ea pentru următorii 100 de ani", a spus Niall Maloney, director operaţional la Shannon Airport, scrie agerpres.ro