Simona Halep, diagnosticată cu hernie de disc

Tenismena din Constanţa este în pericol să rateze Turneul Campioanelor din Singapore, după ce a primit diagnosticul de hernie de disc. "Salutare, tuturor! Am vrut să vă ofer rapid noutăţi în privinţa stării mele. Am făcut azi un RMN la spate şi am aflat că am hernie de disc. Voi discuta cu doctorii în zilele următoare şi sper că voi reveni cât mai repede cu detalii. Vă mulţumesc tuturor pentru susţinere!", şi-a anunţat Simona Halep fanii de pe contul ei Facebook..